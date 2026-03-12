Движение автобусов и грузовиков ограничили на трассе "Иртыш" в Тюменской и Курганской областях

17:00 11 марта 2026
С 11 марта вводится временное ограничение движения для пассажирского и грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган – Омск – Новосибирск, подъезд к городу Ишим км 396+480 - км 583+723 на территории Тюменской и  Курганской областей в связи с неблагоприятными погодными метеорологическими явлениями (снег, метель, ограниченная видимость).

