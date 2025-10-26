Лучших водителей автотранспорта назвали в тюменском "Росводоканале"

Конкурс профессионального мастерства среди водителей автотранспортного цеха прошел в тюменском водоканале.

Накануне профессионального праздника 20 специалистов поборолись за призовые места в трех номинациях: лучший водитель грузового автомобиля, лучший водитель легкового автомобиля и лучший машинист экскаватора-погрузчика.

Конкурс прошел в три этапа. Первые два – теоретические, где участники показали уровень своих профессиональных знаний в области правил дорожного движения, технического обслуживания и ремонта автомобилей, а также охраны труда и техники безопасности. Третий этап – практический и самый зрелищный. Участники на легковых и грузовых автомобилях на скорость выполняли "гараж" и "змейку", а водители экскаваторов наливали воду в банку, перекладывали кирпичи и ловили мяч ковшом.

"Каждый день сотрудники выполняют сложнейшие задачи, обеспечивая бесперебойную работу системы водоснабжения и водоотведения. Они маневрируют в тесном пространстве и работают на сложных раскопках, соблюдая нормы безопасности. Этот конкурс помогает нашим автомобилистам поделиться опытом и повысить общий уровень квалификации. Спасибо всем участникам за их мастерство, самоотдачу и преданность профессии", - сказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева. В составе жюри конкурса был приглашенный эксперт – инспектор отдела Госавтоинспекции лейтенант полиции Алексей Шевчук.

"Заехать в узкий двор, и не задеть припаркованные машины, объехать ограждения на сложном участке – это моя работа, поэтому к конкурсу я всегда готов. Соревнование проходит среди настоящих профессионалов – это люди, которые качественно работают, знают и соблюдают ПДД, ответственно относятся к технике безопасности. Ценно, что есть возможность обменяться опытом с коллегами" - сказал водитель грузового автомобиля Артем Сорокин.

Лучшим водителем грузового автомобиля стал Петр Мухин. Среди водителей легкового

автомобиля победителем признан Михаил Громоздов. В номинации водитель экскаватора-

погрузчика не было равных Виктору Семенкову. Приз за самое аккуратное прохождение полосы препятствий получил Евгений Асташкин, - сообщает Тюменская линия.