Профориентацию по востребованным специальностям пройдут 7 тысяч тюменских подростков

В Тюменской области действует проект "Первая профессия для школьников", в этом году его участниками станут 7 тысяч ребят, пишет информцентр правительства

Организаторы подготовили более 200 образовательных программ, в том числе новые: комплектование товаров для маркетплейсов; специалист диагностики и автоматики; лаборант по проведению испытаний дорожно-строительных материалов; управление судном (Капитан водных маршрутов); искусство каменной кладки; экскурсионный тьютор; организация безопасной среды для пациентов и персонала; фармацевтическое консультирование потребителей.

"Образовательные программы, реализуемые в рамках проекта, формируются на основе глубокого анализа потребностей регионального рынка труда. Такой подход гарантирует получение школьниками не только актуальных знаний и навыков, но и тех компетенций, которые будут востребованы в ближайшем будущем", - отмечают в ЦОПП Тюменской области.

В 2025 году обучены 7 044 учеников 6-11 классов из 201 школы региона, реализованы 219 образовательных программ по 82 профессиям.