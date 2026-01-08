Тюменцам объяснили, как безопасно кататься на коньках и избежать травм

09:36 08 января 2026
Для катания на коньках рекомендуется использовать спортивное термобелье. Перчатки или варежки смягчат неприятные ощущения от соприкосновения рук со льдом при падении.

Перед посещением катка необходимо проверить исправность коньков и ботинок, которые должны быть подобраны по размеру. Важно правильно зашнуровать коньки: верхнюю часть шнуровки нужно завязывать сильнее, чтобы пятка плотно прилегала к ботинку.

Лезвия коньков должны быть хорошо заточены, без трещин, зазубрин. Заточку следует производить только в специализированных центрах, самостоятельная заточка может привести к повреждению коньков и травмам.

Заходить на каток нужно не спеша, придерживаясь за бортикНа некоторых катках бывает разметка, указывающая направление движения. Но в большинстве случаев все движутся против часовой стрелки.

Скорость движения на льду должна быть умеренной. Если катаешься неуверенно, лучше делать это в той части катка, где меньше людей, или ближе к бортику.

При неизбежном падении лучше расслабиться и постараться сгруппироваться и упасть набок. Избегать падения на спину, так как оно одно из самых опасных.

Не пытаться ухватиться за других людей, чтобы избежать падения, — у многих это происходит рефлекторно. После падения сначала нужно встать на колени, затем упереться носком одной ноги в лед и медленно распрямить вторую ногу, - сообщает Тюменская линия.

