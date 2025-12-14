В России наблюдается азиатский бум

За последний год продажи продуктов из Азии выросли на 10–40%. Это полноценный тренд, формирующий новые постоянные полки в отечественном продуктовом ритейле.

Рынок активно развивается: крупные торговые сети выделяют специальные "азиатские" разделы в своих онлайн-магазинах. Российские производители, в свою очередь, оперативно реагируют на спрос, запуская собственные линейки популярных соусов, таких как соевый, шрирача и мисо.

Растет и импорт экзотики. Поставки мангустинов и питайи из Вьетнама увеличились на 30–50%, а дуриан из Таиланда все чаще появляется на столах россиян. Появление на прилавках таких продуктов, как грибы эноки и шиитаке, тофу, готовые фо-бо и рамен, уже никого не удивляет – они стали обычным ассортиментом.

Этот растущий спрос стимулирует и локальное производство. Российские компании осваивают выпуск соджу, азиатских соусов и паст, что открывает новые возможности для пищевой промышленности, - сообщает АиФ-Тюмень.

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, „восточный вкус“ – это новый бытовой тренд, такой же, как ЗОЖ или спортпитание. Его наличие в магазине повышает лояльность аудитории 25-45 лет.