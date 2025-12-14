Практикум "Контент 2026: тренды, визуал, ошибки" проведут в Тюмени

17 декабря в 18:30 в большом зале мультицентра "Контора пароходства" пройдет практикум "Контент 2026: тренды, визуал, ошибки", где разберут свежие тенденции продвижения, изучат особенности современного визуала и узнают о типичных ошибках авторов.

Событие ориентировано на медиаспециалистов, блогеров, предпринимателей и всех, кто создает контент и хочет понимать, какие форматы будут работать в ближайшие годы.

В основе программы практикума лежит прикладной формат. Участники изучат прогнозируемые экспертами тренды продвижения на 2026 год, исследуют форматы контента с высокой вовлеченностью и получат рекомендации по съемке фото и видео, - сообщает Мегатюмень.

Финалом станет обсуждение методов преодоления страха публичности и формирования такого процесса работы, который позволит регулярно создавать контент без выгорания.

— Сегодня контент — это не просто инструмент продвижения, а часть повседневной коммуникации. Все больше людей хотят развивать себя, свой продукт и понимать, как работают соцсети. Наша задача — показать, что качественный и естественный контент доступен каждому, и дать практики, которые помогают уверенно входить в медийность и выделяться в информационном потоке, — рассказала Анна Щербакова, соруководитель проекта.