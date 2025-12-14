Аквареабилитацию используют в тюменском "Роднике"

В тюменском Центре комплексной реабилитации "Родник" приняли новый заезд – семьи, участвующие в пилотном проекте комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью. Одним из действенных инструментов в оздоровлении таких ребят являются занятия в бассейне.

Вода развивает мышцы, улучшает координацию, укрепляет иммунитет и формирует правильную осанку. Однако, плавание играет огромную роль и в социальной реабилитации ребенка.

В "Роднике" круглогодично работает 12-метровый бассейн рециркуляционного типа. Тренировки на воде способствует общению в группе, помогают обрести уверенность в себе и положительное отношение к своему телу. Осваивая новые навыки, дети становятся более открытыми и активными членами общества, успешнее интегрируются в социум.

Аквареабилитация предполагает лечебную гимнастику на воде, АФК, игровую терапию и обучение плаванию. При этом тренер-преподаватель по АФК учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка и запросы родителя.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).