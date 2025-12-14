Причины белого налета на почве объяснила тюменский садовод

В чем причина белого налета, который появляется на поверхности грунта в горшках с комнатными цветами, ответила садовод с более чем 20-летним стажем Нина Щербакова.



1. Белый налет выступает на поверхности земли при поливе жесткой водой (из-под крана). Соли попадают в почву, а затем при испарении влаги с поверхности преобразуются в кристаллики. В этом случае можно заменить верхний слой грунта, а для полива лучше брать мягкую воду (идеальный вариант – снеговая или дождевая чистая). После полива, на следующий день грунт нужно аккуратно рыхлить.

2. Плесень и белый налет провоцируют внесение избыточных доз удобрений – неосвоенные растением минеральные вещества выступают на поверхности почвы, а избыточное количество питательных веществ приводит к буйному росту плесени. В этом случае грунт следует либо полностью поменять, либо внести верховой торф нейтральной кислотности, чтобы снизить его питательность.

3. Плесень и белый налет появляются, если растение посажено в слишком большой горшок – его корни не могут освоить весь объем земли, вытягивать из нее влагу, питательные элементы. Со временем неиспользованная почва засоляется, закисает и плесневеет. В этом случае растение следует пересадить в меньший горшок и строго соблюдать режим полива.

4. Плесень и белый налет появляются из-за застоя влаги в земле – это происходит, если в дне горшка нет дренажных отверстий, дренажного слоя для отвода излишка воды в почве. Вытекшую воду в поддон после полива нужно обязательно сливать.

В качестве профилактики появления белого налета и плесени при пересадке в грунт можно добавить толченый активированный уголь либо порошок Фитоспорин, - сообщает Тюменская область сегодня.