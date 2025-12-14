Импровизационное шоу пройдет в Тюмени

16 декабря в 18:30 в большом зале "Конторы пароходства" пройдет импровизационное комедийное шоу Talking Heads Improv. Артисты будут создавать сюжет каждой сцены прямо в момент выступления, а зрители станут полноправными участниками процесса.

Шоу создадут прямо на глазах у публики. У него нет сценария, заранее известной развязки или заготовленного текста — итог каждой сцены будет зависеть от воображения гостей и фантазии актеров. Команда Talking Heads Improv построит вечер на предложениях и реакциях аудитории: зрители будут называть темы и задавать направления, а актеры — создавать историю здесь и сейчас. Таким образом, публика не только увидит, как работает импровизация вживую, но и станет соучастником рождения уникальных, неповторимых сюжетов.

В программе — восемь коротких форматов. В начале вечера актеры познакомятся с гостями и настроят зал на свободное общение, после чего разыграют эти сцены продолжительностью 10–12 минут. Все они будут основаны на идеях, фразах и комментариях зрителей, - сообщает Мегатюмень.

— Импровизационное шоу — это больше, чем просто юмор. Это уникальный формат живого взаимодействия, где стирается грань между сценой и залом. Наша цель — дать городу пространство для спонтанности, творческой свободы и непосредственного общения. Мы верим, что такой опыт помогает раскрепоститься, развить креативное мышление и увидеть, как в диалоге рождается настоящее искусство, — рассказала Анна Щербакова, соруководитель проекта.