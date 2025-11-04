Социальную кампанию #НетДТП проводят в Тюмени

С 3 по 28 ноября в Тюменской области проводится социальная кампания безопасности движения #НетДТП. Ее цель - предотвратить трагедии на дорогах региона.

Сотрудники Госавтоинспекции объединят усилия волонтерских и общественных организаций, а также привлекут для участия представителей органов власти.

Мероприятия кампании пройдут на улично-дорожной сети, у пешеходных переходов, в школах, ВУЗах и на федеральных автодорогах Тюменской области, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.



"Призывы к безопасности на дорогах будут адресованы водителям автомобилей, пешеходам, а также родительской общественности, способной повлиять на детскую дорожную аварийность, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Со своей стороны сотрудники Госавтоинспекции проведут надзорные мероприятия, выявляя грубые нарушения ПДД: выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах, управление транспортом в состоянии опьянения",- добавил Андрей Миллер.