Мифы о ВПЧ развеяла врач-инфекционист

Врач-инфекционист Светлана Звонцова рассказала, что среди распространенных мифов — мнение о том, что папилломы могут быть предвестниками различных заболеваний, таких как инсулинорезистентность или проблемы с печенью. "Это популярное мнение, особенно в околомедицинских кругах, но важно разделять доказательную медицину и теории, не имеющие твердого научного обоснования", — говорит Звонцова.

Основной причиной появления папиллом является инфицирование ВПЧ. Существует более 200 типов этого вируса, и разные штаммы вызывают различные виды новообразований. "Папилломы могут появляться чаще при состояниях, которые ослабляют иммунный контроль над вирусом, например, при ВИЧ или тяжелых хронических заболеваниях", — добавляет врач.

Папилломы - не диагностический критерий инсулинорезистентности, но их внезапное и массовое появление может быть индикатором сбоя в организме. Это может служить поводом для комплексного обследования у врача. При этом папилломы могут исчезнуть самостоятельно, по словам доктора, наша иммунная система способна распознавать и уничтожать клетки, зараженные вирусом. В большинстве случаев, особенно у молодых и здоровых людей, иммунитет успешно подавляет вирус, и папиллома исчезает.

Врач предупреждает, что не стоит надеяться на самостоятельное исчезновение, если папиллома быстро растет, меняет цвет или воспаляется. В таких случаях рекомендуется удаление, - сообщает АиФ-Тюмень.