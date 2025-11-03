На какие продукты замечен рост цен в Тюменской области

По данным Тюменьстата, в Тюменской области за год произошел заметный рост цен на продукты питания.

Анализ стоимости набора продуктов для борща (говядина, картофель, лук, свекла, морковь, капуста, сметана) показал, что корзина подорожала с 924 до 1 105,6 рубля – прирост составил 181,6 рубля.

Динамика цен на отдельные категории товаров различается. Сливочное масло выросло в цене на 16,7 % и теперь стоит 1 100 руб. за килограмм. Существенно подорожала свинина – на 19,3 % (до 525,1 руб./кг). Курица, традиционно считающаяся более бюджетным вариантом, прибавила лишь 2,6 % (рост на 6 руб./кг).

Овощи и молочная продукция также заметно подорожали: помидоры – на 30,4 % (до 206,8 руб./кг), молоко – на 25,9 % (до 99,5 руб./л), макаронные изделия – на 18,5 % (до 135,6 руб./кг). При этом сахар подорожал незначительно – на 0,1 % (до 75,4 руб./кг), а яйца и огурцы даже снизились в цене: на 12,6 % (до 92,8 руб. за 10 шт.) и на 8,6 % (до 112,4 руб./кг) соответственно.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова отмечает, что основными факторами стали: рост расходов сельхозпроизводителей (из-за повышения стоимости кормов, удобрений, затрат на трудовые ресурсы и обслуживание техники), изменение логистических затрат, высокая стоимость заемного капитала, сезонные колебания спроса и урожайности, а также продолжающиеся инфляционные процессы, - сообщает Тюменская область сегодня.

Заместитель декана Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Хвича Харчилава поясняет: "Все начинается с ресурсов. Логистика внутри огромной Тюменской области и из других регионов стала значительно дороже. В животноводстве ключевая проблема – стоимость комбикормов и зерна. Их рост напрямую влияет на себестоимость говядины, свинины и птицы. Содержание молочного стада также требует затрат на корма, что отражается на цене молока, творога и сыра. В растениеводстве мы наблюдаем аналогичную ситуацию. Ослабление рубля за этот период сделало семена дороже, что сказалось на стоимости овощей". Он также добавляет, что высокая ключевая ставка делает кредиты недоступными для многих агропредприятий, а перестройка международных цепочек поставок удорожает импортные компоненты – от запчастей до упаковки. "Таким образом, рост цен в Тюменской области – это общероссийский тренд, усиленный региональной спецификой.