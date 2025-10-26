Водителей без прав выявляют тюменские автоинспекторы

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции выявляют на дорогах водителей, не имеющих права управления транспортом.

"Каждое шестое ДТП в этом году в нашем регионе произошло с водителем, не имеющим права управления транспортом, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - В 346-ти таких ДТП погибли 29 человек, 445 человек получили ранения, все три показателя находятся в динамике роста", - сказал Андрей Миллер.

В ходе рейдов и работы на маршрутах патрулирования сотрудники Госавтоинспекции задержали в этом году более четырех с половиной тысяч водителей-"бесправников", каждый из них потенциально может спровоцировать ДТП, так как не имеет достаточных навыков вождения и теоретических знаний ПДД, позволяющих безопасно управлять транспортом на дорогах общего пользования.

Автоинспекторы проводят большую разъяснительную работу с участниками движения, рассказывая об опасности езды без водительских удостоверений. В высших и средних учебных заведениях, на предприятиях проводится "Тотальный экзамен по ПДД", - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.