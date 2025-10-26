Глазные заболевания при сахарном диабете можно лечить в тюменской больнице

На базе офтальмологического отделения Областной клинической больницы № 1 (г. Тюмень) выполняются операции на передовых лазерных установках, приобретенных в рамках программы "Борьба с сахарным диабетом" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Сахарный диабет — серьезное заболевание, которое может привести к различным осложнениям: диабетической ретинопатией, эндокринной офтальмопатией, катарактой, глаукомой и даже слепоте. Лечение пациентов с такими диагнозами возможно только на высокотехнологичном оборудовании, которым ОКБ № 1 ранее не обладала.

"На лазерах работает высококвалифицированный специалист Андрей Пименов, который прошел специальное обучение. — комментирует заведующий офтальмологическим отделением, главный внештатный специалист - офтальмолог Григорий Симоненко. — Новые установки позволяют лечить патологии сетчатки глаз при диабете, то есть коагулировать сетчатку при разных степенях повреждения, предотвращая прогрессирование болезни и стабилизируя зрение. Эта неинвазивная процедура помогает сохранить зрение, а в некоторых случаях даже улучшить его".

Воздействие сверхточным лазером является первым зарекомендовавшим себя действенным способом борьбы с ретинопатией, возникающей на фоне повышенного уровня глюкозы в крови. Такое лечение давно признано "золотым" стандартом в офтальмологии, - сообщает Мария Заводовская, пресс-секретарь ОКБ №1 (г. Тюмень).