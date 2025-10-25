Новое кольцо с маркетплейса впилось девушке в палец

Специалисты Областной больницы №4 (г. Ишим) помогли 34-летней девушке. Ее обручальное кольцо буквально впилось в палец, образовав глубокую рану.

"Я надела кольцо сегодня первый раз, заказала его на одном из маркетплейсов. Буквально через пару часов палец начал отекать. Пришлось ехать в больницу", — поделилась девушка.

Палец женщины был сильно опухшими, кожа вокруг кольца была повреждена, а снять украшение привычными методами оказалось невозможно. Врачи попробовали все: пытались аккуратно распилить кольцо специальными ножницами, металлической струной, но ничего не помогало. И вот тогда пришла идея обратиться к специалистам другого профиля — стоматологам. Оказывается, инструменты, которыми пользуются дантисты, идеально подходят для решения таких нестандартных ситуаций.

Врач-стоматолог Денис Сычев использовал бормашину с тонким сверлом, чтобы осторожно прорезать металл кольца. Операция прошла успешно, девушка быстро оправилась от стресса и поблагодарила врачей, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОК №4 (г. Ишим).