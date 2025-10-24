Григоренко: Тюменская область в топ-3 по цифровой трансформации региона

Тюменская область традиционно входит в топ-3 лидеров среди субъектов России с точки зрения цифровой трансформации, использования данных в госуправлении и цифровизации во всех сферах – начиная с бизнес-процессов и заканчивая госуслугами, включая наличие регионального портала госуслуг, заявил на рабочем совещании по вопросам цифровой трансформации Тюменской области вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Также было отмечено, что Тюменская область активно внедряет ИИ. В частности, в области уже работает ИИ-мониторинг транспортного потока, который позволяет с точностью до 70% выявлять ДТП, планировать маршруты автобусного транспорта и снижать аварийность. "Виртуальный консультант 72" обрабатывает 66 процентов звонков в региональный Центр телефонного обслуживания Тюменской области. Система умной видеоаналитики для контроля правопорядка помогла только за первое полугодие 2025 года раскрыть более 20 преступлений и задержать около 60 человек, которые находились в розыске.