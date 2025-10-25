Тюменские менеджеры могут получать зарплату до 122,5 тысячи рублей

На рынке труда Тюменской области востребованы менеджеры. В регионе найти работу могут 218 менеджеров (без указания специализации). Заработок варьируется от 39 232 руб. до 52 264 руб. Еще нужны 12 менеджеров в финансово-эономических и административных подразделениях, им готовы платить 46 232 руб.

Требуются 38 менеджеров в коммерческой деятельности, для них предусмотрена зарплата до 82 294 руб. Менеджеры в торговле могут рассчитывать на 122 500 рублей в месяц, есть пять вакансий. Еще нужны два менеджера по рекламе, они смогут получать до 85 тыс. руб.

Смогут трудоустроиться менеджеры по продаже, по персоналу и др.

Всего в списке департамента труда и занятости Тюменской области 167 рабочих профессии и 192 специальности служащих, - сообщает Вслух.ру.