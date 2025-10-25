Тюменский губернатор рассказал родителям школьников лайфхак про "Алису"

С этого учебного года в электронной школе Тюменской области в сервис "Цифровой учитель", который с помощью ИИ подбирает для ребенка задания по математике, чтобы восполнить пробелы в знаниях, добавлена функция включения голосового ИИ-ассистента "Алиса".

"У нас появился цифровой репетитор, это когда каждому учащемуся, исходя из его уровня знаний и достижений, подбирается индивидуальное упражнение и задание. Сейчас можно, это лайфхак родителям, уже настроить "Алису" и через голосового помощника узнавать расписание, какие оценки ребенок получил в течение дня. С августа работает, можно потихонечку уже это все внедрять", - сообщил губернатор Александр Моор, выступая на Инфотехе в Тюмени.

В департаменте информатизации ранее сообщали, что с помощью ИИ-ассистента "Алиса" можно узнавать оценки, домашние задания, расписание, пропуски уроков и т. д.

Чтобы подключить "Алису" к приложению "Моя школа. Дневник", нужно включить Яндекс Станцию с "Алисой" и сказать: "Алиса, запусти навык "Моя школа. Дневник". Далее запускаете мобильное приложение "Моя школа. Дневник" и в разделе "Профиль" нажимаете кнопку "Подключить Алису". От "Алисы" поступит код, который она произнесет вслух, его необходимо ввести в поле и нажать на кнопку "Подключить". Чтобы прервать "Алису", скажите — "Алиса, хватит" или "Алиса, стоп".

Татьяна Тихонова