В Тюмени продолжается расселение аварийных домов

15:51 10 декабря 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Проект рассчитан на 2019–2025 годы и утверждён распоряжением правительства Тюменской области.

В администрации Тюмени отмечают, что обеспечение жильём каждой семьи требует тщательной подготовки и проведения необходимых мероприятий. Программа охватывает как многоквартирные дома, так и дома блокированной застройки, признанные аварийными не только из-за износа.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2025