В Тюмени продолжается расселение аварийных домов

В Тюмени реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Проект рассчитан на 2019–2025 годы и утверждён распоряжением правительства Тюменской области.

В администрации Тюмени отмечают, что обеспечение жильём каждой семьи требует тщательной подготовки и проведения необходимых мероприятий. Программа охватывает как многоквартирные дома, так и дома блокированной застройки, признанные аварийными не только из-за износа.