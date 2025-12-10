Три года за мефедрон: житель Нефтеюганска отправится в колонию

В Нефтеюганском районе суд вынес приговор 29-летнему жителю Нефтеюганска за приобретение и хранение наркотиков.

Как сообщает полиция Югры, мужчину задержали в сентябре в лесу на территории садового товарищества. При досмотре у него нашли зип-пакет с порошком, который, как показала экспертиза, оказался мефедроном массой 3,05 грамма.

Следствие установило, что наркотик был куплен в интернет-магазине для личного употребления. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — 3 года 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее осуждённый уже имел судимость. Приговор вступил в законную силу.