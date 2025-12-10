В Тюмени может появиться улица имени героя СВО

В Тюмени рассматривают предложение назвать одну из новых улиц в районе Березняки в честь Павла Малецкого.

Как уточнили в администрации Тюмени, он участвовал в специальной военной операции и был награжден двумя орденами Мужества, один из которых — посмертно, а также медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.

[img_1]

Инициатором выступила региональная организация ветеранов десантных войск "Союз десантников". Вопрос о присвоении имени Павла Малецкого безымянному элементу планировочного района № 1 обсудит комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов УДС

Выскажите свое мнение по этому вопросу на портале "Я решаю!".