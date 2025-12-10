Тюменские студенты отправились в суд

8 и 9 декабря Арбитражный суд Западно-Сибирского округа организовал ознакомительные экскурсии для учащихся Тюменского государственного университета.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, студентов познакомили с работой судов, подробно рассказали про один из них — арбитражный кассационный суд. Цели две: дать им больше правовых знаний и присмотреться к ним как к будущим кадрам.

Четверокурсники Школы права и управления посетили ключевые помещения суда: залы президиума и судебных заседаний, конференц-зал, музей истории округа и спортивный комплекс.

В зале президиума участникам показали фильм, посвященный первому председателю суда Николаю Толмачеву, чья деятельность заложила прочные основы арбитражного правосудия в регионе.

Руководитель секретариата председателя суда Екатерина Штрек провела для гостей исторический обзор становления суда, осветила вопросы организации судопроизводства и рассказала о современных информационных технологиях, применяемых в работе.

С приветственным словом к студентам обратился председатель суда Константин Забоев. В своем выступлении он подробно разъяснил функции кассационной инстанции, ее место в судебной системе, а также обозначил ключевые профессиональные и личностные качества, необходимые будущему судье.