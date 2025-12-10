Хозяин алабая заплатит 50 тыс рублей за нападение на пенсионерку

Прокуратура Нижнетавдинского района добилась в суде компенсации для 62-летней жительницы села Черноярка, которую в сентябре 2023 года покусала собака породы алабай. Хозяин животного не обеспечил его безопасное содержание, и собака свободно вышла за пределы участка.

В результате нападения женщина получила раны и переломы правой руки, что было квалифицировано как вред здоровью средней тяжести. Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с владельца собаки 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Исполнение решения контролирует прокуратура.