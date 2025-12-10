Бастрыкин взял на контроль дело о невыплате зарплат в Сургуте

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО "Стройиндустрия", - об этом сообщает в своем телеграм-канале следственное управление по Югре следственного комитета.
По данным СМИ, работники не получали деньги с апреля по август, а обращения к работодателю не дали результата.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у руководителя регионального управления Михаила Мокшина доклад о ходе расследования. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.
