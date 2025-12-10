Александр Моор поздравил жителей Ямала и Югры с днем рождения округов

Сегодня, 10 декабря, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ отмечают 95-ю годовщину со дня образования.

Обращаясь к жителям округов, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что за эти годы на Севере создан мощный нефтегазовый комплекс, который сегодня является опорой экономики всей страны. Югра стала центром российской нефтедобычи, Ямал — центром добычи природного газа. Это часть нашей общей, по-настоящему героической истории.

"Освоение недр Западной Сибири подарило России сотни легендарных имён и ещё больше достижений. Когда-то всё это казалось далёкой мечтой. Но тысячи энтузиастов, первопроходцев шли к цели сквозь суровый климат, тайгу, тундру, терпели лишения из-за нехватки инфраструктуры, делали невозможное возможным. Их труд, смелость и сила духа построили фундамент, на котором наши регионы развиваются и сегодня. Как тогда, так и сейчас все успехи Югры и Ямала — результат труда и таланта людей, которые живут на этой северной земле. Настоящий сибирский характер, упорство, трудолюбие, готовность действовать и помогать друг другу — это то, что нас объединяет. Мы продолжаем дело первопроходцев. Наше стратегическое партнерство развивается, сотрудничество и дружба проверены временем", – говорится в поздравлении.

Глава региона подчеркнул - объединяя усилия в совместных проектах, мы уверенно достигаем общих целей. Укрепляем экономические, социальные и культурные связи. Вместе решаем задачи, которые стоят перед нашими регионами и всей страной.

"Тепло ваших сердец всегда побеждает суровость северного климата. Пусть любовь к родной земле, трудолюбие, ваши инициативы и дальше ведут Югру и Ямал к новым достижениям и успехам", – обратился к жителям автономных округов Александр Моор и пожелал всем крепкого сибирского здоровья, счастья и благополучия.