Для жителей Казанского района проведут мастер-классы

С 27 октября по 2 ноября в Казанском центре развития детей (с. Казанское) проведут мастер-классы "Творческие выходные", посвященные сохранению и развитию культурного наследия Казанского района. Участники почувствуют себя исследователями, открывающими культуру родного края, узнают историю каждого ремесла, прикоснутся к прошлому и станут частью культурной мозаики.

Присоединиться могут дети и подростки Казанского района старше 10 лет, желающие прикоснуться к прошлому и связать себя с традициями предков. Они освоят техники ремесел и создадут своими руками уникальные изделия: глиняные игрушки, расписные деревянные матрешки и другие. Мастер-классы проведут опытные мастера народного творчества.

29 октября в 10:00 в Казанском районном краеведческом музее им. В.С. Аржиловского (ул. Луначарского, 20А) состоится мастер-класс по росписи матрешек. Под руководством Любови Тютюниковой, педагога дополнительного образования художественной направленности с многолетним стажем, участники научатся создавать уникальные узоры на традиционных деревянных куклах.

В это же время Надежда Щетникова, педагог дополнительного образования Казанского центра развития детей, проведет мастер-класс по ковровой вышивке и обучит технике создания текстильных картин.

30 октября в 10:00 в отделении Ишимского многопрофильного техникума (ул. Ишимская, 33) участники освоят два ремесла, основанных на работе с нитями. Наталья Вайзбек покажет правильную технику вышивания крестиком и гладью. А Ольга Лисицина научит вязать крючком и спицами.

1 ноября в 10:00 в Казанском районном краеведческом музее им. В.С. Аржиловского (ул. Луначарского, 20А) мастера с большим опытом проведут мастер-классы по плетению из бумажных трубочек и росписи глиняных изделий. Людмила Ведищева обучит искусству создания кашпо из бумажной лозы, а Наталья Жульдикова покажет, как расписывать традиционные глиняные игрушки.

2 ноября в 11:00 состоится итоговое мероприятие проекта — выставка работ с чаепитием и посиделками. Участники смогут передать свои творения в Казанский краеведческий музей, а также поделиться впечатлениями и насладиться теплом общения.

— Изучение народных ремесел своего края очень важно. Это связь с предками, с историей и культурой. Ремесла отражают дух народа, его традиции и ценности. Их сохранение необходимо для будущих поколений. Мастерство передается из рук в руки, от сердца к сердцу. Это живая традиция, которую нельзя утратить. "Искусство — мост между поколениями", — утверждал Гете, и наши мастер-классы станут подтверждением его слов, — рассказала Надежда Щетникова, руководитель проекта, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Казанский центр развития детей".

Необходима регистрация по номеру телефона: 8 (34553) 4-12-03, - сообщает Мегатюмень.

12+