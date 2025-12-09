Сбер расширяет бесконтактные платежи: оплата на Android доступна без NFC

Сбер расширяет доступность бесконтактных платежей. Сервис "Вжух", работающий на базе технологии Bluetooth Low Energy (BLE), стал доступен на любых смартфонах на Android для клиентов, не имеющих карту "Мир", и на устройствах без NFCмодуля. Об этом в преддверии конференции "Сделано в Сбере" сообщил Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Чтобы воспользоваться оплатой, достаточно обновить приложение "Сбербанк Онлайн" и предоставить разрешение приложению на использование Bluetooth— никаких дополнительных настроек не требуется. Для Androidустройств с NFC модулем попрежнему доступен сервис SberPay NFC, который работает с картами "Мир".

Сервис "Вжух" имеет ряд преимуществ: он работает с любыми картами — не только "Мир", но и Visa, и Mastercard; полностью соответствует стандартам безопасности платёжной индустрии; позволяет оплачивать покупки даже при плохом соединении с интернетом или при его отсутствии; за покупки начисляются бонусы "Спасибо".

Сценарий оплаты телефоном предельно прост: когда на экране терминала появляется сумма к оплате, клиент запускает "Сбербанк Онлайн", подносит смартфон к терминалу и подтверждает оплату. Операция доступна с любого экрана приложения, включая экран входа. Подносить смартфон вплотную не обязательно — "Вжух" работает на расстоянии.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: