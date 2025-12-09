В Югре осуждены два адвоката за подкуп свидетелей по уголовному делу о коррупции

В Ханты-Мансийске вынесен приговор двум адвокатам, признанным виновными в попытке подкупа свидетелей по уголовному делу о коррупции. Решение было принято на основе доказательств, предоставленных первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Ханты–Мансийскому автономному округу – Югре.

Как установило следствие и суд, адвокаты вступили в сговор с защитником бывшего директора муниципального дорожного предприятия, обвиняемого в коррупции. Целью было повлиять на исход дела. Они предложили двум свидетелям и представителю потерпевшего 3 миллиона рублей за дачу ложных показаний в пользу обвиняемого и даже передали им часть суммы — 300 тысяч рублей.

Однако свидетели отказались от сделки и сообщили в суд о попытке склонить их к преступлению.

Суд признал адвокатов виновными по статье о подкупе свидетеля и назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ для каждого, а также лишил их права заниматься адвокатской деятельностью на два года. Переданные 300 тысяч рублей были конфискованы в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.