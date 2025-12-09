Тюменская система оповещения населения перешла на российскую операционную систему

Все программно-аппаратные комплексы системы оповещения в Тюменской области переведены на российскую ОС - об этом сообщает департамент информатизации региона.

В Тюменской области завершена масштабная модернизация региональной системы оповещения. Все оборудование Информационной системы "Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения" (ИС "РАСЦО") теперь функционирует на отечественной операционной системе "Альт СП".

Переход на российское программное обеспечение обеспечивает полный технологический суверенитет над критически важной инфраструктурой. Это позволяет не только полностью контролировать все устройства для оповещения, но и гарантировать жителям области максимальный уровень безопасности за счет использования защищенных отечественных решений.

Ключевые результаты модернизации:



Технологическая независимость: Полный отказ от иностранного ПО в системе жизнеобеспечения региона.



Повышенная надежность и безопасность: Исключены риски, связанные со скрытыми уязвимостями в зарубежном программном обеспечении.



Современное управление: Возможность централизованного контроля через веб-приложение, что упрощает администрирование и дальнейшее развитие системы.

Параллельно с обновлением программной платформы шло наращивание материальной базы. За 2025 год к системе было подключено 200 новых устройств, в результате чего их общее количество достигло 908. Это позволило значительно увеличить зону охвата — теперь система способна оперативно оповестить население на 82% территории Тюменской области.

Справочно: ИС "РАСЦО" — ключевой инструмент для оперативного информирования населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, природных катастроф и иных угрозах