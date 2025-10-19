Октябрь — Всемирный месяц борьбы с раком молочной железы

В прошлом году специалисты Тюменской области поставили диагноз рак груди 872 женщинам. Среди них — 44-летняя Ольга Голуб. Успешная, энергичная, мама двоих детей, педагог-психолог по образованию и руководитель вышивальной фабрики. Она была уверена: болезнь может случиться с кем угодно, но только не с ней. В семье не было наследственных онкозаболеваний, чувствовала себя она прекрасно.

Однажды, совершенно случайно, Ольга заметила в груди плотное образование. Сердце замерло, и уже через несколько часов она была у врача. После череды обследований прозвучал диагноз: рак молочной железы, - сообщает Мегатюмень.

Началась долгая борьба — шесть курсов химиотерапии, операция, лучевая и таргетная терапии, реабилитация и изматывающая борьба с лимфостазом.

"Тогда для меня открылся совершенно другой мир, — вспоминает Ольга. — Мы, женщины, часто забываем о себе, откладываем жизнь “на потом”: вот закончу проект, помогу другим — и тогда займусь собой. А ведь забота о себе — не роскошь, а необходимость. Сейчас я перестала запрещать себе жить. Я выбираю себя. Занимаюсь спортом, хожу на аквааэробику, чувствую себя сильной и счастливой".

Алина Викторовна Маркова столкнулась с онкологическим заболеванием молочных желез в 2013 году. Сегодня она в ремиссии и регулярно проходит курсы реабилитации.

"Специалисты отделения онкореабилитации — настоящие волшебники", — говорит она. — "Даже когда они просто наносят гель перед процедурой, чувствуешь, что внутри все оживает. Они знают, как помочь и телу, и душе. Очень важно, что отделение работает на базе Медицинского города. Пациентам, пережившим онкологию, тяжело возвращаться к воспоминаниям о болезни, а здесь все организовано с особым вниманием и теплом. Мы чувствуем себя в надежных руках".

Заведующий отделением - врач физической и реабилитационной медицины Эсмира Аллахяровна Хан, подчеркивает, медицинская реабилитация для онкопациентов имеет важное значение.