Долг жителей Югры, Ямала и Тюменской области за свет превысил 390 млн рублей

Общий долг жителей трех субъектов РФ перед гарантирующим поставщиком электроэнергии за год вырос почти на 15 млн и к середине ноября 2025 года достиг 393,7 млн рублей, сообщили в АО "Газпром энергосбыт Тюмень".

Больше всех должны жители Тюменской области – около 190 млн рублей, на втором месте жители Югра - более 157,3 млн рублей, ямальцы задолжали за свет 45,5 млн рублей.

Энергетики отмечают, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года платежная дисциплина абонентов стала хуже на 4%. Острее всего ситуация с просроченной задолженностью за потребленную электроэнергию в Тюменском районе (74,1 млн), Тюмени (62,8 млн), Сургутском районе (35,9 млн), Сургуте (22,4 млн), Новом Уренгое (22,4 млн) и Нефтеюганском районе (19,4 млн).

Александр Левченко, заместитель генерального директора – директор филиала АО "Газпром энергосбыт Тюмень":

Хочу публично поблагодарить добросовестных абонентов за ответственный подход к выполнению своих договорных обязательств перед гарантирующим поставщиком электрической энергии. Таких клиентов, к счастью, у нас все-таки большинство. В среднем только 16% граждан иногда допускают просрочку платежей более двух расчетных периодов. Причина чаще всего банальная – отсутствие привычки платить за электроэнергию своевременно и в полном объеме до 10 числа следующего за расчетным месяцем. Декабрь – лучшее время исправить эту ситуацию: оплатить все счета за свет до начала праздничных каникул, чтобы начать новый год без долгов, с чистого листа.

Оплата ЖКУ относится к категории "Обязательные расходы", низкая платежная дисциплина в итоге приводит к дополнительной нагрузке на семейный бюджет, так как абонентам приходится оплачивать не только внушительную сумму долга, но и пени, начисление которых начинается уже с 31-го дня просрочки. Аннулировать накопившиеся пени в этом году не получится, соответствующую акцию энергосбытовая компания проводить не планирует.

Оплатить электроэнергию и иные коммунальные услуги, указанные в платежных документах АО "Газпром энергосбыт Тюмень", можно через сервис "Личный кабинет клиента", форму быстрой оплаты без авторизации на официальном сайте компании либо с помощью мобильного приложения "ГЭТ ЛКК 2.0".