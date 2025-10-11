Офтальмологи из Тюмени спасли зрение мужчине после травмы

В больнице по месту жительства 41-летнему мужчине с серьезной травмой глаза провели первичную хирургическую обработку ран лица и диагностировали рваную рану глаза с потерей внутриглазной ткани. Было принято решение о госпитализации в офтальмологическое отделение ОКБ №2.

"При поступлении пациент не имел возможности видеть глазом, травма была обширной с повреждением всех структур глазного яблока. Учитывая тяжесть травмы, коллегиально приняли решение о проведении оперативного вмешательства в несколько этапов. Первым этапом на уровне приемного отделения произвели ушивание субконьюктивального разрыва склеры, конъюнктивы, а также ран верхнего века правого глаза. На фоне проводимой противовоспалительной терапии, вторым этапом провели витреоэктомию с одномоментной факоэмульсификацией катаракты и имплантацией интраокулярной линзы. Для предотвращения отслоения сетчатки, провели прижигание ее участков лазером", - рассказала заведующая офтальмологическим отделением ОКБ №2 Светлана Сахарова.

В послеоперационном периоде пациент проходил необходимую реабилитацию и получал консервативную терапию, что помогло ему успешно восстановить зрительные функции, - сообщает Дарья Арещенко, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).