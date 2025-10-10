Лауреатами окружного этапа премии "Гордость нации" стали 3 тюменца и команда медуниверситета

Фото - Региональное отделение Ассамблеи народов России

В Екатеринбурге назвали авторов лучших практик VI Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации 2025" на уровне Уральского федерального округа. В число лауреатов вошли тюменские писатель Сергей Козлов, радиожурналист Галина Вилюм, культуролог Тамара Трунилова

Председатель реготделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев отметил, что это достойный результат. Председатель комитета по делам национальностей Роман Рзаев пожелал коллегам успеха на федеральном конкурсе.

Подробнее о лауреатах. Председатель реготделения Союза писателей России Сергей Козлов признан лауреатом I степени в номинации "За вклад в сохранение и развитие родных языков". Ведущая программы "Жизнь национальностей" на радио "Регион-Тюмень" Галина Вилюм тоже лауреат I степени, но в номинации "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики". Председатель Общества русской культуры Тюменской области Тамара Трунилова — лауреат II степени в номинации "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях". Команда студентов Тюменского государственного медицинского университета (Кирилл Падерин, Денис Войков, Жанна Янушкевичус) — лауреаты II степени в номинации "Поколение Ум".

Впереди их ждет заключительный федеральный этап общественной премии. Он пройдет 10 ноября. Кроме них, на федеральный этап подано еще пять заявок от Тюменской области.