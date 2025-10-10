Санаторий на месте пионерлагеря делают под Тобольском

В Тобольском округе открыли первую очередь санатория "Веда", оздоровительный комплекс расположен недалеко от села Малая Зоркальцева на месте лагеря "Радужный". По словам директора Инвестиционного агентства Тюменской области Николая Пуртова, это один из ярких примеров успешного взаимодействия бизнеса и власти в рамках реализации инвестполитики региона.

Санаторий расположится на площади в восемь гектаров, уже сейчас сделано основное - современный медицинский центр с 12 специализированными кабинетами, барокамерой, фитобочками, косметологией и физиотерапией. В ближайших планах — открытие термального бассейна, спортивного зала, фитнес-центра и собственного пирса на озере.