Участники Бизнес-Феста в Екатеринбурге и Тюмени получили инструменты для развития своего дела

Более 8 тысяч человек собрал Бизнес-Фест от Сбера в Екатеринбурге и Тюмени. Успешные предприниматели и блогеры рассказали, как выстраивать доверительные отношения с клиентами и сотрудниками. Гости смогли задать вопросы спикерам и получить персональные советы по ведению бизнеса, завязать деловые знакомства и заявить о себе.

Анна Салеева, зампредседателя Уральского банка Сбербанка:

Сегодня важно не стоять на месте — нужно постоянно развиваться, это тенденция. Именно поэтому мы стараемся выстраивать программу Бизнес-Феста так, чтобы она отвечала запросам предпринимателей и помогала им. Разбор реальных кейсов, экспертный взгляд, образовательная программа дают возможности для роста. А живое общение и новые контакты часто становятся началом новых партнерств и проектов.

Среди действенных практик, которые помогают заручиться доверием покупателей и заказчиков, спикеры назвали заботу и ценности компании. СЕО бренда одежды ZNWR Максим Ганисевский считает, что лучше, чтобы ценности были настоящей установкой, а не только маркетинговым ходом, это помогает работать на перспективу. Основатель сети студий маникюра 4hands Татьяна Шутова отметила, что доверие в команде держится на простых вещах: нужно быть честным и открытым, принимать уязвимость, учиться на ошибках и быть внимательными друг к другу.

Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Сергей Рязанский рассказал, как космические экипажи взаимодействуют в команде. Этот опыт полезен в разных сферах современного мира, который меняется с космической скоростью. Сергей Рязанский посоветовал активно использовать метод моделирования кризисных сценариев, потому что проработка множества нештатных ситуаций позволяет компании быть готовой к любым неожиданностям.

Параллельно с образовательной программой на Бизнес-Фесте работала менторская гостиная, где владельцы малого и микробизнеса могли задать вопросы, проверить жизнеспособность своих идей и наметить четкие шаги для их реализации.

"Бизнес-Фест — это мощный заряд и настоящий генератор идей. Здесь находишь инструменты для работы с клиентами, которые можно применять сразу после мероприятия. Это полезно не только руководителям, но и любому сотруднику, который хочет расти вместе с компанией", — отметила участница фестиваля.