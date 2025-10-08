Тюменских студентов научили спасать и спасаться самим

17:09 08 октября 2025
Слет "Территория безопасности" провели в Тюмени для 60 студентов высших и средних специальных учебных заведений города, студенческих спасательных отрядов. 

За пять дней студенты-спасатели прошли образовательную сессию - изучали практики проведения аварийно-спасательных работ, правила эксплуатации спасательного инструмента и и правила оказания первой помощи пострадавшему в различных состояниях. 

Практическая отработка полученных знаний с привлечением специалистов областного главка МЧС России, позволила участникам научиться работать по карте в природных условиях, освоить базовые навыки выживания в природной среде, познакомиться с устройством пожарной техники и спасательным инструментом. 

В финальный день студенты-спасатели на практике продемонстрировали элементы спасения и эвакуации с высоты, ликвидировали последствия пожара и организовали работу штаба по управлению поисково-спасательными работами, сообщили в ГУ МЧС по ТО.

