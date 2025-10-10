Депутаты Тюменской гордумы узнали, как развивает свой бизнес ветеран СВО

Ветеран специальной военной операции Андрей Кичигин по возвращении к мирной жизни решил стать предпринимателем - семь месяцев назад он открыл свое дело в сфере пескоструйной обработки металла и нанесения покрытий. О себе и планах он рассказал навестивщим его производство председателю Тюменской гордумы Светлана Иванова, депутатам Олегу Ямпольскому и Александру Сукаченко.

Андрей работал маляром-пескоструйщиком. В 2023 году добровольно отправился на фронт и после экспресс-подготовки оборонял ЛНР полгода. За успешное выполнение боевых задач он был удостоен медали "За отвагу". Вернувшись домой, решил заняться привычным делом, но уже в новом статусе. А семь месяцев ему поступило около 50 заказов от физических и юридических лиц, сейчас в команде работают пять человек. Андрей рассказал, что у него возникают мысли снова отправиться на фронт, но в приоритете семья и любимое дело, а фронту можно помогать и из тыла. Недавно житель Ярково отдал ему в ремонт инвалидные коляски. После починки одно вручат бойцу СВО с серьезными ранениями, второе уже отправили в госпиталь Краснодона.

Александр Сукаченко отметил, что для ветеранов спецоперации очень важно дома найти для себя интересное дело и развиваться в этой сфере. Олег Ямпольский уверен, что предпринимательство в этом ключе очень эффективно, а Андрей - пример для многих. Светлана Иванова также подчеркнула важность оказания поддержки тем, кто вернулся с фронта. "Глубокое уважение вызывают ветераны СВО, которые возвращаются домой и открывают свое дело, продолжая развивать наш город. Представители органов власти должны поддерживать защитников, рассказывать о программах, в которых они могут принимать участие, и помогать выстраивать отношения с потенциальными заказчиками. Тем более, что такие ребята продолжают помогать тем, кто остался на передовой", - подчеркнула Светлана Иванова.