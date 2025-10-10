ВТБ и Альфа-Банк расширят пилот по открытому банкингу до 1,5 млн клиентов

Клиенты ВТБ и Альфа-Банка могут управлять своими счетами одновременно в приложениях двух банков. Сейчас идет расширение фокус-группы, в которую войдут до 1,5 млн клиентов. Соответствующее соглашение банки подписали на Finopolis 2025.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ:

Технология открытого банкинга глазами клиентов - это очень удобно: у тебя есть одно банковское приложение, которое ты любишь, и в нем сконцентрировано большинство твоих финансовых продуктов, в том числе потенциальных, которые есть в других банках. Сейчас ВТБ Онлайн пользуется свыше 28 млн клиентов, для них это востребованный функционал.

Дамир Баттулин, директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка:

Для Альфа-Банка участие в пилотном проекте по открытому банкингу – это важный шаг в реализации нашей стратегии по созданию максимально удобной и интегрированной финансовой среды для клиентов. Мы верим, что будущее за открытыми системами, где клиент сам выбирает, как и где ему управлять своими активами.

Технология Открытых API (открытых программных интерфейсов) позволяет с согласия клиента объединять продукты и услуги различных финансовых провайдеров в едином интерфейсе. Например, можно безопасно получать и просматривать информацию о дебетовых счетах и картах из разных банков в одном мобильном приложении.



Внедрение этой системы происходит в несколько этапов: сначала подключаются крупнейшие банки, затем к ним присоединятся страховые компании и брокеры, а потом — остальные финансовые организации.