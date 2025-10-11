Тюменцам рассказали, какие садовые работы нужно провести в октябре

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области советуют провести обновление сада новыми плодовыми деревьями сейчас. Крыжовник, вишня, слива, смородина и яблоня за зиму успеют окрепнуть и в зимний период закалиться. Чтобы молодые побеги не погибли, советуем их окучить на 30 см в высоту и перед самыми заморозками укрыть ветви нетканым материалом.

Не забываем провести влагозарядный полив сада. Увлажненная земля меньше промерзает и защищает корни от морозов. Кустарникам понадобится около 6-8 ведер, а взрослому дереву примерно 15 ведер воды. Распределите полив на несколько дней для лучшей усвояемости и впитывания в глубокие слои к корням. Оптимальное время для этой процедуры — до середины октября, пока земля не начала замерзать.

Когда деревья стоят уже без листвы, для уничтожения зимующих в коре насекомых-вредителей рекомендуется обработать деревья и кустарники 3% раствором железного купороса.

Осенняя побелка деревьев защитить стволы деревьев от морозобоин, солнечных ожогов и вредителей. Проводим побелку при температуре выше 5°С. Лучше всего делать это после того как закончится период дождей, иначе придется повторно проводить эту процедуру.

Необходимо позаботиться о подкормках. Осенью вносят фосфорно-калийные удобрения, которые помогают растениям подготовиться к зиме. Азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра) осенью не вносят, так как они стимулируют рост, а не подготовку к зиме.

На грядках можно провести обеззараживание почвы, для того чтобы там не размножались вредители. Используйте Фитоспорин или Фундазол. После внесения перекапываем участок, чтобы препарат не оставался только на поверхности, - сообщает КП-Тюмень.