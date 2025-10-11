"Битва стилистов" открыла новые имена в мире моды

Всероссийский турнир "Битва стилистов", завершившийся в Тюмени, открыл новые имена и имеет все шансы стать традиционным. В течение нескольких дней на площадке тюменского ЦУМа его участники создавали образы, работали с моделями и блогерами.

- Это был настоящий турнир, в котором на начальном этапе приняли участие 40 тюменских стилистов, а в финал вышли 7 человек, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - Отличительная особенность турнира его практикоориентированность. Все спикеры в своих выступлениях и обсуждениях делали акцент на то, как воплотить в жизнь задуманное, пустых советов не было. На нашей площадке концепт-сторе "Смыслы" собрались люди, влюбленные в свое дело, но многим стилистам не хватает знаний и умений донести свои идеи до широкой аудитории, построить свою работающую бизнес-модель.

По итогам турнира три лучших тюменских стилиста Даниил Евдокимов, Яна Сергина и Лана Климчик получили право представить родной регион на финале в Москве в декабре этого года. Организаторы турнира высоко оценили потенциал местных стилистов и намерены закрепить успех.

"Есть планы сделать Турнир Стилистов регулярным в Тюмени. Мы уже ведем переговоры с партнерами и спонсорами о проведении мероприятия в следующем году, – поделились планами основатели проекта Мария Фоменко (Fashion Business Lab, Москва) и Наталья Семенова (Высшая школа имиджа и стиля, Екатеринбург). - Уверены, что у местных брендов и стилистов есть огромный потенциал для развития и масштабирования, а мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы помочь им достичь успеха!".

По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.

18+