МФК "Тюмень" ждет третий подряд выездной тур БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу

09:22 11 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В эти выходные МФК "Тюмень" встретится с "Норильским никелем". Соперник на данный момент набрал 27 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице.
"Тюмень" уступает один игровой балл. Из 14 сыгранных матчей наш клуб победил в восьми, из шести проигранных в двух уступил по серии пенальти.

После двух предыдущих туров игроки "Тюмени" возвращались победителями: сначала дважды одолели "ИрАэро" в Иркутске, потом – "Факел" в Сургуте.

Для болельщиков организуют прямые трансляции: 11 октября и 12 октября, начало в 15 часов, - сообщает Вслух.ру.

 

0+

Теги: МФК Тюмень
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025