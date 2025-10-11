МФК "Тюмень" ждет третий подряд выездной тур БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу

В эти выходные МФК "Тюмень" встретится с "Норильским никелем". Соперник на данный момент набрал 27 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице.

"Тюмень" уступает один игровой балл. Из 14 сыгранных матчей наш клуб победил в восьми, из шести проигранных в двух уступил по серии пенальти.

После двух предыдущих туров игроки "Тюмени" возвращались победителями: сначала дважды одолели "ИрАэро" в Иркутске, потом – "Факел" в Сургуте.

Для болельщиков организуют прямые трансляции: 11 октября и 12 октября, начало в 15 часов, - сообщает Вслух.ру.

0+