Объем новых сделок лизинга телеком-оборудования достигнет 25 млрд рублей к 2030 году

Телекоммуникационный сектор становится ключевым драйвером роста для рынка лизинга. Об этом в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" заявил директор по лизингу оборудования ВТБ Лизинг Тимур Музеев. По его оценкам, к 2030 году ежегодный объем новых сделок по лизингу телеком-оборудования в России достигнет 25 млрд рублей.
В 2025 году эта сфера показала прирост по новым контрактам в пять раз. Только с января по июнь года совокупная стоимость таких соглашений достигла 10 млрд рублей.
Тимур Музеев, директор по лизингу оборудования ВТБ Лизинг:
Рост сегмента обусловлен несколькими структурными факторами. Мы наблюдаем активное развитие высоконагруженных ИТ-инфраструктур, которые используют в своей работе маркетплейсы, финтех-компании и телеком-операторы. Этот процесс сопровождается повсеместным внедрением ИИ и масштабированием облачных сервисов. В перспективе нас ждёт глубокая технологическая трансформация бизнес-процессов, усиленная государственными программами поддержки российских производителей программно-аппаратных комплексов. Всё это формирует устойчивый рост спроса на лизинг телеком-оборудования, который в текущих условиях является для российских компаний наиболее эффективным инструментом технологического обновления, а на уровне государства – основой цифрового суверенитета.
