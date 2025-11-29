Объем новых сделок лизинга телеком-оборудования достигнет 25 млрд рублей к 2030 году

Телекоммуникационный сектор становится ключевым драйвером роста для рынка лизинга. Об этом в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" заявил директор по лизингу оборудования ВТБ Лизинг Тимур Музеев. По его оценкам, к 2030 году ежегодный объем новых сделок по лизингу телеком-оборудования в России достигнет 25 млрд рублей.

В 2025 году эта сфера показала прирост по новым контрактам в пять раз. Только с января по июнь года совокупная стоимость таких соглашений достигла 10 млрд рублей.

Тимур Музеев, директор по лизингу оборудования ВТБ Лизинг: