Тюменский студент стал победителем Всероссийской студенческой олимпиады "Журналистика"

В Томске состоялся очный тур XIX Всероссийской студенческой олимпиады "Журналистика", организованный Высшей школой журналистики Томского государственного университета.

Тюменский государственный университет представил студент Игорь Грачев, который по итогам состязаний завоевал диплом победителя I степени и кубок.

– Не планировал участвовать в олимпиаде, но последовал совету преподавателя – Виктории Валерьевны Марковой – и зарегистрировался на дистанционный этап. Успешно пройдя отбор (занял 3 место по Уральскому федеральному округу среди 175 участников из 27 вузов), получил приглашение в Томск, – рассказал Игорь Грачев.



Программа мероприятия была насыщенной: участников ждала экскурсия по центру Томска, деловая игра для знакомства, творческие и теоретические задания, презентации журналистских факультетов из 12 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Тула, Ижевск, Саранск, Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Омск, Томск, Челябинск, Тюмень), а также неформальные встречи и дружеские посиделки.

3 октября участники выполнили два блока заданий. Сначала нужно было за два часа написать эссе на тему "Об информационном шуме в медиа" (с опорой на цитату М. Цветаевой "Глотатели пустот, читатели газет!"). Затем после часового перерыва – дать развернутые ответы по основам и истории журналистики, профессиональному праву и этике, - сообщает Тюменская область сегодня.