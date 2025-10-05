Синдром разбитого сердца – миф или реальность?

Синдром разбитого сердца – медицинский диагноз — кардиомиопатия такоцубо. Человек переживает сильнейший эмоциональный стресс — потерю близкого, развод, увольнение, даже внезапную радость. И вдруг у него появляются все признаки острого инфаркта: адская боль за грудиной, одышка, падение артериального давления. Его срочно везут в больницу, делают ЭКГ и ангиографию, но сосуды сердца чистые! Закупорки артерий, которая вызывает настоящий инфаркт, нет.

По словам врача-кардиолога "Областной больницы №4" (г. Ишим) Татьяны Нестеровой, под воздействием ударной дозы гормонов стресса, вроде адреналина, главная камера сердца — левый желудочек — временно меняет форму, разбухая в верхней части и сужаясь у основания. В таком состоянии оно не может нормально качать кровь.

Название "такоцубо" пришло из Японии, где синдром и был впервые описан. "Тако" — это осьминог, "цубо" — горшок, ловушка. Врачи увидели, что на снимках сердце больного становится похожим на традиционный японский глиняный горшок с узким горлышком и широким дном, который используют для ловли осьминогов.

Чаще этот синдром встречается у женщин постменопаузального возраста. Ученые предполагают, что это может быть связано с изменением гормонального фона и реакцией на стресс.

Крайне редко синдром приводит к летальному исходу. В отличие от инфаркта, при такоцубо сердце не отмирает. Его функция обычно полностью восстанавливается в течение нескольких недель при правильном лечении и поддержке. Однако в острый период состояние очень опасное и требует немедленной госпитализации.

Ваше психическое здоровье — это не абстракция. Это прямой путь к здоровью физическому. Тело и психика неразделимы. Не копите стресс. Давайте эмоциям выход через разговор, творчество, спорт. Учитесь техникам релаксации: дыхательные практики, медитация, прогулки на природе. Обращайтесь за помощью. Если горе или тревога кажутся непосильными, не стесняйтесь просить поддержки у близких или профессионалов (психолог, психотерапевт), - сообщает КП-Тюмень.