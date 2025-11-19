Дело об обмане более ста семей при строительстве частных домов расследуют в Тюмени

В СУ СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело о мошенничестве при строительстве частных домов, с июня этого года ситуация на контроле в центральном аппарате ведомства, сейчас глава СК Бастрыкин затребовал у тюменских коллег доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

В информации пресс-службы СКР указано со ссылкой на паблики, что на нарушение прав жалуются более 100 семей из Тюменской области. Заключивший с ними договоры на строительство домов бизнесмен получил от заказчиков деньги, в том числе за счет ипотеки, но обязательства не выполнил - оставшиеся без жилья люди при этом продолжают оплачивать кредиты. До настоящего времени виновный к ответственности не привлечен. Многочисленные обращения пострадавших в различные инстанции результатов не принесли.