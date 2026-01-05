Цена на месте, вес — нет: эксперты объяснили, почему продукты в магазинах "худеют"

Тюменцы стали замечать, что привычные товары на полках магазинов становятся "стройнее". Шринкфляция - стратегия уменьшения объема упаковки при сохранении прежней цены - стала в 2025 году основным инструментом бизнеса в борьбе с растущими издержками.

По словам эксперта в области стратегического маркетинга пищевой отрасли Елены Буколовой, такая тактика позволяет производителям не пугать покупателя резким подорожанием, сохраняя при этом качество продукта. Для России это не новый опыт: первые волны шринкфляции наблюдались в 2008–2010 годах, когда соки "похудели" на 0,15 литра, и в 2018 году, когда на смену классическим поллитровым бутылкам пришли форматы объемом 0,45 литра, - сообщает АиФ-Тюмень.

Экономия на нескольких граммах продукта дает колоссальный эффект в масштабах всего производства. Как поясняет Елена Буколова, сокращение объема позволяет оптимизировать траты на всех этапах - от закупки фольги до оплаты складских помещений.

"Например, если плитка шоколада становится меньше, на нее нужно меньше фольги и картона, значит, можно сэкономить на упаковке. С начала года тарифы на перевозки подскочили на 20%, и это тоже повышает себестоимость продукта. Но если плитка тоньше и компактнее, то в одну стандартную фуру можно загрузить больше палет с товаром", — подчеркивает эксперт.