В Тюменской облдуме рассмотрели вопрос о налоговых платежах и стразовых взносах

В Тюменской облдуме состоялось заседание комитета по бюджету налогам и финансам, на нем заслушали информацию Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации за 2025 год.

Докладчиком выступила руководитель регионального УФНС Татьяна Чалилова. По её словам, поступление налогов в бюджетную систему страны – более 640 млрд руб., с динамикой 93% к 2024 году.

В части федерального бюджета темпы поступлений составили 86%, в бюджет субъекта – 91,5% при одновременном росте поступлений по страховым взносам на 15 процентных пунктов. Снижение поступлений отмечается по крупнейшим налогоплательщикам, что обусловлено экономическими факторами, которые повлияли на сбор в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость и налога на добычу полезных ископаемых.

В территориальный бюджет отрицательная динамика поступлений по крупнейшим налогоплательщикам отразилась на налог на прибыль организации, по всем остальным налогам темпы поступлений более 100%. "Необходимо отметить, что без учёта крупнейших налогоплательщиков общие поступления налогов тюменского бизнеса составили более 404 млрд рублей с положительной динамикой 120%", - пояснила Чалилова.

В федеральный бюджет поступления выросли на 31 млрд руб., или плюс 42 процентных пункта. В консолидированный бюджет Тюменской области поступило порядка 150 млрд руб., что на 13% или на 18 млрд руб. больше прошлого периода.

Глава службы остановилась на некоторых вопросах налогового администрирования. "Наше ведомство старается сделать модель налогового администрирования максимально незаметной. Как результат – к нам с каждым годом всё меньше поступает обращений по имущественным налогам. Бесспорно, этому способствуют технологические возможности удалённого взаимодействия. Большинство собственников имущества, имеющих обязательства по оплате налогов, получают сводные налоговые уведомления в электронном виде", - рассказала она.

Личные кабинеты открыты на сегодня у 81,5% налогоплательщиков. Практически все льготы – 99,5% – предоставляются в проактивном режиме, без заявлений и личных обращений в налоговую.

Также Татьяна Чалилова акцентировала внимание на спецрежимах. Поступления по ним составили более 15 млрд, это на 7% больше, чем годом ранее. По всем налогам наблюдается рост платежей.

По налогу на профессиональный доход объём поступлений за прошлый год составил более 1,5 млрд руб. - рост в полтора раза. На 1 января 2026 года в качестве самозанятых в области зарегистрировано уже более 200 тысяч. Из них почти 7 000 индивидуальных предпринимателей. Активных самозанятых, то есть тех, кто за последний год осуществлял какую-либо деятельность, 173 тысяч человек.

Кратко докладчик остановилась на новом режиме – АвтоУСН – Автоматизированная упрощённая система налогообложения. Она применяется в рамках эксперимента и продлится до конца 2027 года. Поступления по АвтоУСН за 2025 год составили пока 12 млн руб., но с 1 января в регионе этот спецрежим применяют уже 3 600 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Новой системой налогообложения пользуются небольшие компании и индивидуальные предприниматели, у которых работает до 5 человек с годовым оборотом в пределах 60 млн руб. Одно из преимуществ АвтоУСН – это то, что бизнес освобождён от заполнения декларации по банковским счетам и по кассам. УФНС сама рассчитывает налог, а предприниматели утверждают, верен или неверен.

Кроме того, немаловажно, что плательщики АвтоУСН не уплачивают НДС и страховые взносы.

В завершение доклада, говоря о планах управления на текущий год, глава ведомства отметила, что предстоит очень кропотливая работа в связи с изменениями налогового законодательства. "Одним из ключевых факторов налогового администрирования прошлого года является то, что наше управление оказывало обширную поддержку налогоплательщикам в адаптации к нововведениям, включая масштабную разъяснительную работу", - пояснила она и добавила, что опираясь на эту успешную практику, будет оказываться помощь налогоплательщикам и в этом году.

Члены комитета по бюджету, налогам и финансам отметили эффективность и результативность работы Управления в 2025-м, в том числе в части применения инновационных методов налогового контроля, а также успешный запуск нового налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". В целом деятельность ведомства меняется с каждым годом в лучшую сторону.