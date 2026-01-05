Донорство с большим сердцем: в 2025 году в Тюменской области зарегистрировали более тысячи новых доноров костного мозга

С 2022 года Тюменская областная станция переливания крови стала рекрутинговым центром Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. За это время в регистр вступили 3 500 человек, из них 1 018 — в 2025 году.

Как стать донором, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, чтобы стать донором, следует обратиться на станцию переливания. Потенциальный донор костного мозга/стволовых клеток может прийти по адресам:

- Тюмень, ул. Энергетиков, 35 (пн–пт, 08:00–14:00);

- Ишим, ул. Паровозная, 131;

- Тобольск, ул. Красноармейская, 4, - сообщает Вслух.ру.

"Вступление в регистр занимает минимум времени, но может стать решающим фактором для пациента, нуждающегося в пересадке костного мозга. Быть в регистре доноров — это не обязательство, а готовность помочь, если возникнет необходимость. Присоединяйтесь", - рассказала заместитель главного врача Тюменской областной станции переливания крови Наталья Тюлькова.