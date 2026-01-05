Пятна — не приговор: тюменцам подсказали, как вывести следы свеклы с ковра

Домохозяйка Елена Ходосевич посоветовала, как оттереть въевшееся в ворс пятно от свеклы.

- Аккуратно соберите крупные кусочки свеклы ложкой, промокните влажной салфеткой. Только не растирайте пятно, будет хуже, – предупреждает Елена.

По словам женщины, для промокания пятна можно сделать специальный раствор - 1 ч. л. средства для мытья посуды на 250 мл теплой воды. Для светлых ковров может помочь перекись водорода.

- Для стойких пятен используйте профессиональные очистители. Но для начала изучите инструкцию и проведите тест на незаметном участке. Если ничего не помогло, доверьтесь профессионалам, - говорит тюменка.

Лучше вызвать специалистов стоит в случаях, если пятну больше суток или если это ваш любимый дорогой ковер, который вы боитесь испортить, - сообщает Мегатюмень.