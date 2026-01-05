Аграрный прорыв: один из тюменских округов стал лидером регионального рейтинга

В 2025 тюменские хлеборобы собрали 31 ц/га зерновых, что стало наивысшим показателем за последние 10 лет. Картофелеводы достигли планки в 223,8 ц/га, а овощеводы - в 354,6 ц/га (это рекордные значения за минувшие пять лет).

Предприятия и хозяйства Тюменского округа в заготовке кормов собрали 36 центнеров кормовых единиц на одну условную голову при норме в 22-24 центнеров. Значительно увеличился и надой на одну корову: за последние два года этот показатель вырос с 7500 до 8600 кг молока.

В минувшем году хозяйства агропромышленного комплекса округа обновили машино-тракторные парки и инвестировали средства в модернизацию производства. Приобретено 23 новых единицы техники, АО "Успенское" усовершенствовало сушильно-сортировочный комплекс, а птицефабрика "Пышминская" реконструировала птичник и построила цех тепловой обработки комбикормов.

Благодаря высокой урожайности Тюменский округ занял первое место во второй группе муниципалитетов Тюменской области в соревновании по отраслям сельского хозяйства и на следующий год переходит в первую группу. Шесть хозяйств округа продемонстрировали лучшие показатели урожайности по области: АО "Мальковское", АО "Успенское", КХ "Пчела", КХ "Александр", КХ "Рассвет" и ООО "Агро-СИБ-Альянс", - сообщает пресс-служба главы Тюменского муниципального округа.